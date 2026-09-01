AMD Aktie 903491 / US0079031078
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01.09.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Abend
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 455,20 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 455,20 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'631 Punkten steht. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 452,37 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 459,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'915'327 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 584,70 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Gewinne von 28,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2025 Kursverluste bis auf 149,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 67,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.54 Mrd. USD – ein Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 7,63 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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