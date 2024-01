AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag mit roten Vorzeichen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 12:28 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 147,21 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 4'769 Punkten steht. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 147,20 USD nach. Bei 149,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 62'079'185 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (151,05 USD) erklomm das Papier am 29.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (60,05 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 59,21 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,67 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5'800,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5'565,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 30.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,66 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

