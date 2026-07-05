AMD-Aktie im Fokus: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

9 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht.

9 Experten stufen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 630,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 49,09 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 580,91 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 670,00 USD 15,34 25.06.2026 Bernstein Research 600,00 USD 3,29 17.06.2026 Barclays Capital 665,00 USD 14,48 01.06.2026

Redaktion finanzen.ch