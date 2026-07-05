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Aktie unter der Lupe 05.07.2026 18:27:00

AMD-Aktie im Fokus: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

AMD-Aktie im Fokus: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in den Fokus genommen.

AMD
426.88 CHF 2.45%
Kaufen Verkaufen

9 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht.

9 Experten stufen die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 630,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 49,09 USD zum aktuellen NAS-Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie von 580,91 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG670,00 USD15,3425.06.2026
Bernstein Research600,00 USD3,2917.06.2026
Barclays Capital665,00 USD14,4801.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Maurice NORBERT / Shutterstock.com
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