AMD (Advanced Micro Devices) präsentierte Quartalsergebnisse

AMD (Advanced Micro Devices) hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1.46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.38 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 9.25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch