AMD (Advanced Micro Devices) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0.540 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50.11 Prozent auf 11.54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch