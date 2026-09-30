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Analysten-Prognosen 30.09.2026 22:30:39

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

So schätzten Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im letzten Monat ein.

AMD
516.29 CHF 2.82%
Kaufen Verkaufen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde im September 2026 von 5 Experten analysiert.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 664,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, was einem Anstieg von 52,24 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 611,76 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research650,00 USD6,2514.09.2026
Bernstein Research650,00 USD6,2514.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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