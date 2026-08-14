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14.08.2026 06:37:00
Amcor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Amcor hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 1.17 AUD gegenüber -0.150 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.
Amcor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.02 Milliarden AUD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.93 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3.51 AUD beziffert. Im Vorjahr hatte Amcor 2.47 AUD je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 34.69 Milliarden AUD gegenüber 23.17 Milliarden AUD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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