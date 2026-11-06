Amcor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amcor äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Amcor 6.13 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch