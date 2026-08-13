Amcor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Amcor hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Amcor mit einem Umsatz von insgesamt 6.40 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 25.92 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2.38 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1.60 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23.51 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Amcor einen Umsatz von 15.01 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch