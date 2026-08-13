|
13.08.2026 06:37:00
Amcor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Amcor hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.100 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Amcor mit einem Umsatz von insgesamt 6.40 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 25.92 Prozent gesteigert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2.38 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1.60 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23.51 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56.62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Amcor einen Umsatz von 15.01 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.