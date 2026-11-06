Amcor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Amcor hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.74 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.860 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.68 Milliarden AUD. Im Vorjahreszeitraum waren 8.78 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch