|
21.01.2026 06:37:00
Amcon Distributing Compan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amcon Distributing Compan hat am 19.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amcon Distributing Compan 0.570 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amcon Distributing Compan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 730.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 711.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten herbe Abschläge ein. Die US-Börsen mussten am Dienstag starke Verluste hinnehmen. Am Dienstag wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes rote Vorzeichen aus.