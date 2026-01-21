Amcon Distributing Compan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amcon Distributing Compan hat am 19.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amcon Distributing Compan 0.570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amcon Distributing Compan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 730.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 711.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch