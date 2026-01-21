Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 -0.8%  SPI 18’199 -0.7%  Dow 48’489 -1.8%  DAX 24’703 -1.0%  Euro 0.9260 0.0%  EStoxx50 5’892 -0.6%  Gold 4’764 2.0%  Bitcoin 69’777 -5.5%  Dollar 0.7902 0.0%  Öl 64.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204DocMorris4261528UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Helvetia Baloise46664220Richemont21048333Swiss Re12688156
Top News
Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: ConocoPhillips zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Erste Schätzungen: UBS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Erste Schätzungen: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
eToro entdecken
21.01.2026 06:37:00

Amcon Distributing Compan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Amcon Distributing Compan hat am 19.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amcon Distributing Compan 0.570 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amcon Distributing Compan im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 730.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 711.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

20.01.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
20.01.26 SMI geht auf Talfahrt
20.01.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
20.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’685.02 19.82 UFLBSU
Short 13’988.18 13.62 BI7SCU
Short 14’496.89 8.91 S8MBFU
SMI-Kurs: 13’169.96 20.01.2026 17:31:15
Long 12’612.12 19.97 SO0BYU
Long 12’305.36 13.69 S6EBMU
Long 11’769.92 8.85 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Vormittag ab
BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag tiefer
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag nach
Rheinmetall-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
BKW Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf BKW
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
DocMorris-Aktie rutscht ab: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
06:34 DAVOS/ROUNDUP: Das ist von Trumps Besuch in Davos zu erwarten
06:34 ROUNDUP/Trump pocht auf Grönland: Wer die Arktis bisher schützt
06:34 ROUNDUP: Netflix will stärker bei Hochkant-Videos mitmischen
06:28 In Berlin, Essen und Hamburg fließt der Verkehr am zähesten
06:27 Der Trend geht zu alkoholfrei
06:13 Globaler Datenverkehr steigt deutlich an
06:12 Welche Rechte haben Fluggäste? EU ringt um Regeln
06:10 Initiativen fordern Zustimmung für Strecke Hannover-Hamburg
06:10 Rheinland-pfälzischer Sparkassenverband sieht digitalen Euro kritisch
06:08 NRW: Warnstreiks an vielen Schulen und einigen Unikliniken