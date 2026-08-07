Amcon Distributing Compan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Amcon Distributing Compan hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 2.85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amcon Distributing Compan noch ein Gewinn pro Aktie von 1.42 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 835.3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 739.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch