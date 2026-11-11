Amcon Distributing Compan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amcon Distributing Compan hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1.12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amcon Distributing Compan 0.530 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Amcon Distributing Compan 842.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 746.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2.52 USD. Im Vorjahr waren 0.610 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Amcon Distributing Compan in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10.89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.12 Milliarden USD im Vergleich zu 2.82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch