AMC Networks A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

AMC Networks A lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat AMC Networks A im vergangenen Quartal 566.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMC Networks A 561.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch