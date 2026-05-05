AMC Entertainment Holdings Aktie 126330724 / US00165C3025
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05.05.2026 22:25:00
AMC-Aktie ohne Regung: Verluste eingedämmt. Umsatz gesteigert
Der Kinokettenbetreiber AMC hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet. So fielen die Zahlen aus.
Bei den Erlösen ging es unterdessen aufwärts, die Umsätze lagen bei 1,045 Milliarden US-Dollar nach 862,5 Millionen US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungn für die Erlöse hatten sich zuvor auf 968,85 Millionen US-Dollar belaufen.
Die AMC-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE unverändert bei 1,58 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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