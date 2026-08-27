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27.08.2026 06:37:00
Ambu A-S Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ambu A-S Un präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 USD, nach 0.070 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Ambu A-S Un mit einem Umsatz von insgesamt 255.2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11.46 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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