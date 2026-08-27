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27.08.2026 06:37:00
Ambu A-S Bearer and-or registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ambu A-S Bearer and-or registered B äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.59 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ambu A-S Bearer and-or registered B ein EPS von 0.460 DKK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.64 Milliarden DKK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.51 Milliarden DKK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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