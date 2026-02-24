Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’871 0.1%  SPI 19’052 -0.2%  Dow 48’804 -1.7%  DAX 24’992 -1.1%  Euro 0.9133 0.1%  EStoxx50 6’114 -0.3%  Gold 5’228 2.4%  Bitcoin 50’098 -4.0%  Dollar 0.7748 0.0%  Öl 71.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Santhera Pharmaceuticals127602882Swiss Re12688156Adecco1213860Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Tesla-Rivale Lucid präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bayer-Aktie schwächer: Bayer klagt wegen Werbeaussagen gegen Johnson & Johnson
VW-Aktie in Grün: Lamborghini nimmt Abstand von rein elektrischem Sportwagen
dormakaba-Aktie: Investition in US-Firma SwiftConnect
Erste Schätzungen: Rheinmetall stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
24.02.2026 06:37:00

AMBRA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AMBRA hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.78 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.53 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat AMBRA im vergangenen Quartal 362.0 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMBRA 353.3 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

23.02.26 Renditechancen in Zukunftsbranchen: Step-Down Autocallable Barrier Reverse Convertibles auf innovative US-Aktien
23.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Marktumfeld voller Gegensätze
23.02.26 Marktüberblick: Gold hui – Bitcoin pfui
23.02.26 Erhobenen Hauptes ins Wochenende
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’413.90 19.94 S4BB8U
Short 14’720.29 13.86 SZEB1U
Short 15’259.68 8.97 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’871.06 23.02.2026 17:31:03
Long 13’277.48 19.25 SZGB5U
Long 12’999.89 14.00 SGYBGU
Long 12’440.51 8.97 S5CBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Minus
Ypsomed Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Ypsomed
Oracle Aktie News: Oracle am Montagnachmittag Verlust reich
Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus: HBM4 als Schlüsselkomponente für "Vera Rubin"-GPU?
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag leichter
Gold- und Silberpreis ziehen wegen neuer Zoll-Unsicherheit an
BELIMO-Aktie bricht trotzdem ein: Gewinn 2025 gesteigert
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag Verlust reich
Partners Group Aktie News: Partners Group verbilligt sich am Mittag
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
06:32 EU scheitert mit Plänen zum Jahrestag von Ukraine-Krieg
06:30 Warnung vor Risiken eines Iran-Angriffs? Trump dementiert
06:24 Versandriese Fedex klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen
06:23 Umfrage: Generation Z stressanfällig
06:15 China verhängt Handelsbeschränkungen gegen japanische Firmen
06:14 'China-Schock' trifft vor allem die Autoindustrie
06:14 Urteil: Freunde-Finder-Funktion von Facebook rechtswidrig
06:13 Vierter Kriegs-Jahrestag: EU-Spitzen reisen in die Ukraine
06:13 Blockade von Hilfen: Rufe nach Konsequenzen für Ungarn werden lauter
06:04 EU-Automarkt startet schwach ins neue Jahr