AMBRA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AMBRA hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.25 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.31 Prozent auf 186.4 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194.8 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch