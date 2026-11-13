Ambow Education: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ambow Education hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.21 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.210 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ambow Education einen Umsatz von 1.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch