Ambiq Micro stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ambiq Micro hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ambiq Micro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.720 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 38.1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch