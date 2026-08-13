Ambiq Micro: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ambiq Micro veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.32 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ambiq Micro ein EPS von -0.470 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 33.9 Millionen USD gegenüber 17.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch