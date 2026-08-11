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11.08.2026 06:37:00
Ambika Cotton Mills stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ambika Cotton Mills gab am 08.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 44.89 INR, nach 27.81 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 2.58 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 34.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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