Amber Grid AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amber Grid AB lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.8 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch