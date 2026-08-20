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20.08.2026 06:37:00
Ambea Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ambea Registered hat am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 2.13 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ambea Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1.13 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4.39 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 7.31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 2.05 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 4.34 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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