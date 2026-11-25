(RTTNews) - Ambarella, Inc. (AMBA) shares fell 18.14 percent, dropping $8.06 to $36.41 on Wednesday, following the semiconductor company's report of a narrower third-quarter net loss and higher revenue compared with the same period last year.

AMBA is currently trading at $36.41, down from the previous close of $44.47 on the Nasdaq. The stock has traded between $30.50 and $36.58 during the session, with volume of approximately 7.56 million shares, compared with an average volume of 1.67 million. Its 52-week range is $30.50 to $96.36.

Ambarella reported a net loss of $12.70 million, or $0.29 per share, compared with a loss of $15.11 million, or $0.35 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $12.70 million, or $0.28 per share. Revenue increased to $115.22 million from $108.45 million. For the next quarter, the company expects revenue of $70 million to $75 million.