Ambarella liess sich am 24.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ambarella die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.29 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ambarella 115.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 108.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch