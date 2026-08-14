Ambalal Sarabhai Enterprises veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ambalal Sarabhai Enterprises hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.07 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 435.6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 403.4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch