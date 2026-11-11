AMBAC (AMBAC Financial Group) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AMBAC (AMBAC Financial Group) hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMBAC (AMBAC Financial Group) -2.350 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 85.3 Millionen USD – ein Plus von 28.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMBAC (AMBAC Financial Group) 66.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch