Amba Enterprises: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Amba Enterprises hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.84 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.32 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 894.5 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.01 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch