Amba Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

Amba Enterprises hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.98 INR gegenüber 1.75 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.01 Milliarden INR – ein Plus von 3.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amba Enterprises 972.4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch