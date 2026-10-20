Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 12:04:40
Amazon will 2027 in Deutschland mehr als 16 Mrd EUR investieren
DOW JONES--Der US-Technologiekonzern Amazon plant 2027 Investitionen von mehr als 16 Milliarden Euro in Deutschland. Wie das Unternehmen auf dem "Invest in Germany Summit" der Bundesregierung in Berlin mitteilte, fliessen dabei allein 4,8 Milliarden Euro in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur der Sparte Amazon Web Services (AWS) in der Region Frankfurt. Darüber hinaus soll das Kapital in das Satelliten-Internetnetzwerk Amazon Leo, den Ausbau der Logistikstandorte, ein zweites Forschungslabor für Robotik und Künstliche Intelligenz in Berlin sowie ein umfangreiches neues Produktionsprogramm von Prime Video fliessen.
Seit 2010 summierten sich laut Mitteilung die Investitionen von Amazon in Deutschland bereits auf mehr als 100 Milliarden Euro bei über 40.000 geschaffenen Festanstellungen.
"Deutschland ist ein Innovationszentrum und eine der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten in Europa", sagte David Zapolsky, Chief Global Affairs and Legal Officer bei Amazon. Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche bezeichnete die angekündigte Milliardensumme als "klares Vertrauensvotum in den Standort Deutschland", das die Position des Landes im internationalen Technologiewettbewerb stärke.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/uxd/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
16:00
|Gewinne in New York: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
12:10
|Amazon plant Investitionen von 16 Milliarden Euro in Deutschland (Spiegel Online)
|
12:04
|Amazon will 2027 in Deutschland mehr als 16 Mrd EUR investieren (Dow Jones)
|
19.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Montagabend freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX drehen ins Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich aufwärts, während auch der deutsche Aktienmarkt steigt. Die US-Börsen notieren stärker. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.