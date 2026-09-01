Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
01.09.2026 10:39:00
Amazon: US-Wettbewerbshüter klagen wegen verteuerter Werbeplätze
Amazon verdient Milliarden mit dem Verkauf von Werbeplätzen. Bei Auktionen habe der Onlinehändler jedoch heimlich die Preise erhöht und einen »versteckten Aufschlag« verlangt, sagt die US-Wettbewerbsbehörde FTC.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Anzeige
Passende Hebelprodukte
In eigener Sache
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Dienstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
16:00
|Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
10:39
|Amazon: US-Wettbewerbshüter klagen wegen verteuerter Werbeplätze (Spiegel Online)
|
31.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co. im Blick: Trump attackiert Rechenzentren-Gegner: Wollen 'arm' sein (AWP)
|
31.08.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Montagabend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Montagmittag (finanzen.ch)