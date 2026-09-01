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01.09.2026 10:39:00

Amazon: US-Wettbewerbshüter klagen wegen verteuerter Werbeplätze

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Amazon verdient Milliarden mit dem Verkauf von Werbeplätzen. Bei Auktionen habe der Onlinehändler jedoch heimlich die Preise erhöht und einen »versteckten Aufschlag« verlangt, sagt die US-Wettbewerbsbehörde FTC.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online

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