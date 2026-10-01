Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 22:59:18
Amazon Unveils Redesigned Kindle Lineup With Color Displays
(RTTNews) - Amazon.com Inc. (AMZN) has unveiled a redesigned Kindle lineup featuring thinner devices, flush-front displays and expanded color options.
The new 6-inch Kindle is the company's most pocket-sized model yet, with 16GB of storage, up to six weeks of battery life and book-opening speeds up to 30 percent faster than the previous generation. It starts at $149.99, while an aluminum version with 32GB costs $189.99.
The new Kindle Paperwhite is thinner and lighter, with a larger high-contrast display, adjustable warm light, waterproofing and up to 12 weeks of battery life.
It starts at $199.99, while the 32GB Signature Edition costs $249.99. The redesigned Kindle Colorsoft starts at $289.99 and offers paper-like color designed for comfortable reading, with a 32GB Signature Edition priced at $319.99.
Amazon is also introducing new Kids versions and accessories, including the $34.99 Kindle Click Bluetooth page-turn remote, a $79.99 magnetic Page-Turn Cover with physical buttons and a $59.99 Charging Dock.
The new Kindle devices feature edge-to-edge color and are rolling out across multiple international markets.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
20:27
|Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagabend nahezu unverändert (finanzen.ch)
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Dow Jones aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich stabil -- SMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.