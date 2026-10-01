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01.10.2026 22:59:18

Amazon Unveils Redesigned Kindle Lineup With Color Displays

Amazon
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(RTTNews) - Amazon.com Inc. (AMZN) has unveiled a redesigned Kindle lineup featuring thinner devices, flush-front displays and expanded color options.

The new 6-inch Kindle is the company's most pocket-sized model yet, with 16GB of storage, up to six weeks of battery life and book-opening speeds up to 30 percent faster than the previous generation. It starts at $149.99, while an aluminum version with 32GB costs $189.99.

The new Kindle Paperwhite is thinner and lighter, with a larger high-contrast display, adjustable warm light, waterproofing and up to 12 weeks of battery life.

It starts at $199.99, while the 32GB Signature Edition costs $249.99. The redesigned Kindle Colorsoft starts at $289.99 and offers paper-like color designed for comfortable reading, with a 32GB Signature Edition priced at $319.99.

Amazon is also introducing new Kids versions and accessories, including the $34.99 Kindle Click Bluetooth page-turn remote, a $79.99 magnetic Page-Turn Cover with physical buttons and a $59.99 Charging Dock.

The new Kindle devices feature edge-to-edge color and are rolling out across multiple international markets.

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.452 17.06.2027 157879250
Long 11.7102 19.03.2027 154025218
Long 409.8587 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1905 10.70 154717896
Long 11.7102 5.29 159745109
Long 20.4929 1.63 160110573
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.452 9.59 159840222
Short 9.108 7.22 160487978
Short 14.1331 3.63 160549351
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.31 48959732
Long 10 -23.37 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’231.89 19.48 SABYUU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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