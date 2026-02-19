Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.02.2026 23:00:35
Amazon Surpasses Walmart As World's Largest Company By Sales
(RTTNews) - Amazon [AMZN] has overtaken retail rival Walmart [WMT] to become the world's largest company by sales, ending Walmart's 13-year reign at the top.
The e-commerce titan reported $717 billion in revenue for 2025, narrowly surpassing Walmart's $713 billion in annual sales.
This milestone underscores Amazon's evolution far beyond online retail. While the two companies compete heavily in consumer goods, Amazon's rapid expansion in cloud computing, advertising, and subscription services powered its ascent.
Founded by Jeff Bezos in 1994 as an online bookstore, Amazon has transformed into a technology powerhouse. Its cloud arm, Amazon Web Services, generated nearly $129 billion in sales last year, providing computing, storage, and artificial intelligence services globally and serving as a key profit engine.
Retail remains central to Amazon's business, contributing $464 billion from online and physical stores and third-party sellers, while advertising and Prime subscriptions delivered more than $100 billion combined.
Walmart, however, remains formidable, with more than 90 percent of its revenue coming from stores and e-commerce. The company recently became the first traditional retailer to surpass a $1 trillion market valuation, and under CEO John Furner, Walmart's U.S. sales rose 4.6 percent last quarter, reflecting continued momentum despite intensifying competition.
Nachrichten zu Amazon
|
20:27
|Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
16:29
|Amazon Aktie News: Amazon verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
18.02.26
|NYSE-Handel: Dow Jones legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street schlussendlich leichter -- SMI nach Rekordhoch letztlich im Minus -- DAX schliesslich schwächer -- Nikkei beendet Handel im Plus - Chinas Börsen ruhen
Während sich der heimische Aktienmarkt nach seiner Rekordjagd abkühlte, steckte der deutsche Leitindex Verluste ein. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu.