Amazon stellt neue Geräte vor

SEATTLE (awp international) - Amazon will am Mittwoch (ab 19.00 Uhr) neue Geräte präsentieren. Erwartet werden von dem weltgrössten Online-Händler unter anderem neue Modelle seiner Echo-Lautsprecher mit der Sprachassistentin Alexa an Bord, die besser klingen sollen. Amazon hatte jüngst einen Musik-Streamingdienst mit hoher Soundqualität gestartet, auf seinen bisherigen eigenen Lautsprechern wäre der Unterschied nach Einschätzung von Experten kaum hörbar.

Laut Medienberichten könnte Amazon auch drahtlose Ohrhörer präsentieren, die zugleich auch Schritte und verbrauchte Kalorien zählen können.

Vor einem Jahr hatte Amazon bei seinem Neuheiten-Event demonstriert, wie der Konzern Alexa in alle möglichen Geräte von der Mikrowelle bis hin zur Wanduhr bringen will. Seitdem war die Sprachassistenz-Software aber auch in den Mittelpunkt einer Kontroverse geraten, nachdem bekannt wurde, dass einige Mitschnitte von Unterhaltungen auch von Menschen angehört werden. Inzwischen weist Amazon die Nutzer ausdrücklich darauf hin./so/DP/jha