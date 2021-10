Amazon springt auf 3D-Audio-Zug auf

Börse aktuell - Live Ticker

Die Wall Street macht sich auf den Weg nach oben. Der heimische Markt gibt am Dienstag nach, wogegen der deutsche Leitindex zulegen kann. An den Börsen in Fernost wurden am Dienstag Pluszeichen beobachtet. Der Wall Street-Handel war am Montag von unterschiedlichen Tendenzen geprägt.