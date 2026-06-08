Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.06.2026 23:55:07
Amazon Signs Multibillion-Dollar Fiber Deal With Corning To Expand AI Data Center Network
(RTTNews) - Amazon.com Inc. (AMZN) has struck a deal to buy billions of dollars' worth of optical fiber from Corning Incorporated over the coming years, all to back the fast growth of its U.S. data center infrastructure. This move really shows the rising demand for investments tied to artificial intelligence.
This agreement will help support Amazon's ever-growing network of data centers and is expected to create around 1,000 jobs at Corning's manufacturing sites in North Carolina. Those fiber optic cables and networking tech from Corning are essential for AI infrastructure, making high-speed connections between data centers, servers, and advanced computing systems possible.
The deal also puts a spotlight on Corning's expanding role in the AI boom. Following the news, Corning's stock jumped 4%, and it has more than doubled in value this year as big tech firms ramp up their spending on AI infrastructure.
Earlier this year, NVIDIA committed up to $3.2 billion to Corning for advanced manufacturing facilities, while Meta promised up to $6 billion to help expand Corning's optical cable operations in North Carolina.
Matt Garman, CEO of Amazon Web Services, mentioned that Amazon's investments in North Carolina have already led to the creation of over 26,000 jobs. Last year, the company pledged $10 billion to build more data centers in the state.
Corning's CEO, Wendell Weeks, called the deal a significant milestone for both the company and U.S. manufacturing, as it strengthens domestic production capabilities to meet the demands of the growing AI economy.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
08.06.26
|Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Montagabend ins Minus (finanzen.ch)
|
08.06.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Montagnachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
06.06.26
|Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Das hat sich in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham getan (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Amazon-Aktie im Anlegerfokus: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuen (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Amazon am 08.06.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLage in Nahost und KI-Zweifel: US-Börsen schliessen uneins -- SMI letztlich tiefer -- DAX schlussendlich mit roten Vorzeichen -- Kräftige Abschläge zum Handelsende an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt ging es zum Wochenstart abwärts. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. Anleger in Asien trennten sich am Montag in grossem Stil von ihren Aktien.