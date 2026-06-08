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08.06.2026 23:55:07

Amazon Signs Multibillion-Dollar Fiber Deal With Corning To Expand AI Data Center Network

Amazon
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(RTTNews) - Amazon.com Inc. (AMZN) has struck a deal to buy billions of dollars' worth of optical fiber from Corning Incorporated over the coming years, all to back the fast growth of its U.S. data center infrastructure. This move really shows the rising demand for investments tied to artificial intelligence.

This agreement will help support Amazon's ever-growing network of data centers and is expected to create around 1,000 jobs at Corning's manufacturing sites in North Carolina. Those fiber optic cables and networking tech from Corning are essential for AI infrastructure, making high-speed connections between data centers, servers, and advanced computing systems possible.

The deal also puts a spotlight on Corning's expanding role in the AI boom. Following the news, Corning's stock jumped 4%, and it has more than doubled in value this year as big tech firms ramp up their spending on AI infrastructure.

Earlier this year, NVIDIA committed up to $3.2 billion to Corning for advanced manufacturing facilities, while Meta promised up to $6 billion to help expand Corning's optical cable operations in North Carolina.

Matt Garman, CEO of Amazon Web Services, mentioned that Amazon's investments in North Carolina have already led to the creation of over 26,000 jobs. Last year, the company pledged $10 billion to build more data centers in the state.

Corning's CEO, Wendell Weeks, called the deal a significant milestone for both the company and U.S. manufacturing, as it strengthens domestic production capabilities to meet the demands of the growing AI economy.

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Long 7.4211 18.09.2026 152897367
Long 12.2911 19.03.2027 155498689
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1512 11.00 154717895
Long 10.6302 6.11 144993071
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Short 7.1512 10.21 157048638
Short 10.6302 5.75 157048637
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

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❌ Parker-Hannifin Corp
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Inside Trading & Investment

08.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Völlig losgelöst
08.06.26 Marktüberblick: Sell-off im Technologiesektor
08.06.26 SMI sehr stabil
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
05.06.26 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Novartis AG
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Short 14’143.52 13.95 SHSBXU
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SMI-Kurs: 13’320.99 08.06.2026 17:31:44
Long 12’752.32 19.40 BSUBWU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Amazon am 08.06.2026

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