Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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14.09.2026 07:47:00
Amazon setzt Nach tödlichem Absturz Zusammenarbeit mit Frachtfluglinie aus
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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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