Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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23.09.2026 23:18:57
Amazon Reaches Out To Former Employees For AI And Cloud Jobs After 30,000 Layoffs
(RTTNews) - Amazon.com Inc. (AMZN) is reaching out to some former employees who were laid off as the technology giant looks to fill roles in artificial intelligence and cloud computing. The move comes after Amazon has cut more than 30,000 jobs as part of efforts to streamline operations and focus resources on emerging technologies.
The company is reportedly taking a "boomerang" approach by encouraging former workers to consider returning to Amazon, particularly for positions tied to AI and its cloud business. The hiring push highlights the growing demand for workers with specialised technical skills as Amazon expands its artificial intelligence capabilities.
The outreach also reflects a broader shift in the technology sector, where companies have reduced headcount in some areas while continuing to recruit aggressively for AI-related positions. Amazon's latest effort could allow the company to bring back employees who already understand its systems and workplace, while addressing staffing needs in areas seen as strategically important.
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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Amazon am 23.09.2026
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