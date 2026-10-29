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29.10.2026 22:36:30
Amazon Q3 Profit Falls, Stock Down 6%
(RTTNews) - Amazon.com, Inc. (AMZN) on Thursday reported a drop in profit for the third quarter, reflecting the absence of a substantial investment gain recorded a year earlier, while net sales increased 12%.
Third-quarter net income was $20.69 billion, or $1.89 per share, compared with $21.19 billion, or $1.95 per share, in the prior-year quarter.
Net sales for the quarter increased 12% to $201.94 billion.
The decline in net income primarily reflected the absence of $9.5 billion in pre-tax gains from Amazon's investment in Anthropic, which boosted results in the year-ago quarter.
Operating income rose 61% to $28.08 billion from $17.41 billion a year earlier. Amazon Web Services (AWS) sales surged 39% to $45.98 billion, while AWS operating income increased to $17.77 billion from $11.43 billion.
For the fourth quarter, Amazon expects net sales of $240 billion to $247 billion, representing growth of 12% to 16% year over year. Operating income is projected to range from $28.5 billion to $33.5 billion, compared with $21.2 billion in the prior-year period.
AMZN fell 4.25% to close at $243.79 on Thursday. The stock declined a further 5.66% to $230.00 in after-hours trading.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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