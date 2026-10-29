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29.10.2026 22:03:37
Amazon profitiert von Cloud-Geschäft
SEATTLE (awp international) - Amazon profitiert weiterhin massiv von seinem Cloud-Geschäft. Die Sparte AWS beschleunigte im vergangenen Quartal ihr Wachstum und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar. Der Bereich erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 17,8 Milliarden Dollar - 55 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Mit dem Cloudgeschäft von AWS will der weltgrösste Online-Händler auch am aktuellen KI-Boom teilhaben. Der Ausbau der Rechenzentren verschlingt zugleich gewaltige Summen. Allein für dieses Jahr veranschlagte Amazon Kapitalinvestitionen von 220 Milliarden Dollar. Die Prognose für das Handelsgeschäft im wichtigen Weihnachtsquartal fiel zugleich unter den Markterwartungen aus. Die Aktie gab am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als sechs Prozent nach.
Im vergangenen Quartal steigerte Amazon den Konzernumsatz im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 201,9 Milliarden Dollar. Unter dem Strich sank der Gewinn um gut zwei Prozent auf 20,7 Milliarden Dollar. Amazon begründete dies aber vor allem damit, dass vor einem Jahr Bewertungsgewinne bei der Investition in die KI-Firma Anthropic das Ergebnis hochgetrieben hätten./so/DP/he
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Amazon am 29.10.2026
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