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24.09.2026 12:44:31

Amazon Lets MCF Merchants Offer Prime Delivery On Their Own Sites At No Extra Cost

Amazon
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(RTTNews) - Amazon.com Inc. (AMZN) on Thursday said U.S. Multichannel Fulfillment (MCF) sellers can now offer fast, free Prime delivery on their own websites at no additional cost.

Once a merchant adds Prime delivery to its website, the Prime badge appears on product pages, allowing shoppers to select Prime delivery at checkout. Amazon verifies membership and fulfills orders using merchant inventory, while merchants handle order confirmation and tracking.

Merchants can activate the service through the Amazon MCF and Buy with Prime app for Shopify, with setup taking 70% less time on average than standalone Buy with Prime.

Amazon also launched the MCF Preferred Pricing Program, combining discounts on fulfillment fees with Fulfillment by Amazon credits to provide savings of up to 25% on fulfillment fees for the first six months.

Amazon said the program requires no contracts or long-term commitments, with merchants able to enroll through Seller Central and receive discounts automatically when they ship.

On the Nasdaq, Amazon shares closed at $249.27 on Wednesday, down 2.24%.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3728 17.06.2027 157879250
Long 12.1385 17.06.2027 159488354
Long 206.4386 18.12.2026 145247810
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2435 11.67 154717896
Long 11.7917 6.31 159745109
Long 31.7469 0.82 160187287
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2557 11.38 158969270
Short 9.3798 6.24 160487978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.02 48959732
Long 10 -24.08 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’430.45 19.61 SDB1PU
Short 14’734.44 13.65 SY7BHU
Short 15’278.56 8.87 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’916.29 24.09.2026 12:46:41
Long 13’287.23 19.61 SOB7MU
Long 12’988.96 13.92 SDFBZU
Long 12’439.61 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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