KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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21.09.2026 15:47:00
Amazon: Kühne+Nagel erhält Milliardenauftrag für KI-Infrastruktur
Kühne + Nagel soll für Amazon KI-Infrastruktur bauen, warten und modernisieren und Komponenten für Rechenzentren aus Asien in alle Welt liefern. Die Aufträge dürften den Umsatz des Logistikers signifikant um mehrere Milliarden Euro steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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