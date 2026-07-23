Amazon-Gründer Bezos prüft laut Medienberichten Einstieg bei Liverpool

LONDON (awp international) - Amazon -Gründer Jeff Bezos führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Minderheitsbeteiligung am englischen Spitzenclub FC Liverpool. Der Einstieg würde als Teil eines Konsortiums erfolgen, das derzeit mit dem Club-Eigentümer, der Fenway Sports Group, über ein Investment spricht, wie der Sender Sky News berichtete. Der 62 Jahre alte US-Amerikaner Bezos ist einer der reichsten Männer der Welt.

Das Konsortium wird demnach angeführt von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des milliardenschweren Stahlunternehmers Lakshmi Mittal. "Ein von Amit Bhatia geführtes, verwaltetes und vertretenes Investorenkonsortium hat Interesse daran bekundet, eine strategische Minderheitsbeteiligung am Liverpool Football Club zu erwerben", heisst es in einer Stellungnahme der Fenway Sports Group.

Um welche Summe es geht, wurde zunächst nicht bekannt. Die Premier League gilt ohnehin schon als reichste Fussballliga der Welt. Liverpool, der frühere Club des künftigen Bundestrainers Jürgen Klopp, gehört zur absoluten Spitze.

Vor einem Jahr wechselte beispielsweise Nationalspieler Florian Wirtz für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu den Reds. Etwa die Hälfte der 20 Premier-League-Clubs befindet sich im Besitz von Investoren, die überwiegend in den USA ansässig sind, wie Sky News aufzählte./mj/DP/mis