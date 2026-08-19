KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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19.08.2026 12:52:00
Amazon, Google und Meta: Wo die Wut der US-Bürger zur KI-Bremse wird
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.