Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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10.09.2026 10:55:00
Amazon-Flugzeug: Cockpit-Aufnahmen deuten auf gravierende Pilotenfehler hin
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
|
09.09.26
|Amazon Aktie News: Amazon gibt am Abend nach (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der Dow Jones am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Amazon-Aktie schwach: Alle Todesopfer bei Frachtjet-Unfall sassen in Fahrzeugen (AWP)
|
08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amazon von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Five killed as Amazon cargo plane overshoots runway in Miami (Financial Times)
|
04.09.26
|Morgan Stanley traut Amazon-Aktie bis zu 500 US-Dollar zu (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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