Amazon Canada offre à ses employés un accès exclusif à certains fournisseurs de services virtuels afin d'améliorer leur santé physique, mentale, sociale et financière

La ressource numérique My Wellbeing réaffirme l'engagement d'Amazon à prendre soin de ses employés en leur offrant des services à l'extérieur du lieu de travail.

SEATTLE, le 14 juin 2021 /CNW/ - Amazon Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de sa dernière initiative destinée aux employés, My Wellbeing, une ressource numérique en tête de sa catégorie qui donne aux employés un point d'accès unique à une gamme de fournisseurs de services physiques, mentaux, sociaux et financiers. Grâce à cette plateforme, les employés d'Amazon peuvent se servir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur pour accéder à des séances de physiothérapie virtuelles exclusives, une salle de sport virtuelle, du soutien en matière de santé mentale, des séances de pleine conscience et bien plus, dans le but de renforcer leur santé et leur bien-être.

Amazon Canada travaille en étroite collaboration avec des experts et des scientifiques du domaine de la santé et de la sécurité et a effectué des centaines de modifications fondées sur les commentaires de ses employés afin d'améliorer leur bien-être, au travail comme à l'extérieur. My Wellbeing représente le dernier investissement d'Amazon dans la santé et la sécurité de son personnel, et sa mise en œuvre est annoncée à seulement quelques semaines d'intervalle du lancement du programme WorkingWell dans le secteur canadien des opérations de l'entreprise. Cette initiative marque également une étape importante dans le cheminement d'Amazon vers son objectif d'être le meilleur employeur sur Terre et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre.

« Nos employés se dépassent tous les jours et nous sommes fiers du travail qu'ils ont accompli tout au long de cette période difficile. Leur santé et leur sécurité représentent notre priorité absolue, et c'est pourquoi il nous faut dépasser le cadre du lieu de travail physique », a affirmé Jane Standing, directrice du programme canadien d'avantages sociaux pour Amazon. « My Wellbeing nous aide à établir une culture de soutien, encourage l'équilibre travail-vie privée et favorise le bien-être en donnant aux employés accès à divers avantages, n'importe où, n'importe quand. »

My Wellbeing est une version personnalisée de Mercer 365MC, un portail numérique qui gère les fournisseurs et les regroupe au sein d'une plateforme unique, sur une seule facture. La plateforme diffuse des campagnes de bien-être ciblées et entreprend de mobiliser les employés à l'égard de leur santé et de leur bien-être.

« Nous sommes fiers de travailler avec Amazon pour développer une plateforme intégrée permettant aux employés d'accéder facilement et à un seul endroit à un certain nombre de fournisseurs de services soigneusement sélectionnés », a déclaré Phil Pagé, directeur chez Mercer Canada. « Il s'agit d'un investissement important visant à prendre soin des employés à l'extérieur de leur lieu de travail, et il devrait servir de modèle aux entreprises de toutes les tailles au Canada. »

My Wellbeing est accessible dès maintenant au Canada et offre actuellement plus de 15 services au personnel d'Amazon. Dans le cadre de son engagement à investir dans la santé et le bien-être de ses employés, Amazon continuera d'élargir la plateforme et de l'adapter aux besoins changeants de ceux-ci.

À propos de Mercer 365MC

Mercer 365 aide les employeurs à redéfinir leur monde du travail en leur permettant d'offrir l'accès à de réels bienfaits sur le plan de la santé et du mieux-être et de bâtir un avenir meilleur. Les employeurs canadiens souhaitent plus que jamais contribuer à résoudre les problèmes de santé mentale et émotionnelle de leurs employés et agir en faveur de leur bien-être. C'est exactement ce que les aide à faire Mercer 365, qui tire parti du logiciel Darwin. Sa plateforme numérique intégrée, facile d'utilisation et axée sur le bien-être aide les employeurs à se doter d'une main-d'œuvre plus productive, en santé, mobilisée et résolue à atteindre les résultats opérationnels souhaités. Pour plus d'information, visitez mercer.ca .

