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10.11.2026 08:05:53
Amazon Announces Black Friday Week And Cyber Monday Deals
(RTTNews) - Amazon.com, Inc. (AMZN) on Tuesday announced that its Black Friday Week and Cyber Monday shopping events will run from November 19 to 30, featuring deals across various product categories and brands.
The events offer discounts on electronics, fashion, beauty products, toys, home essentials and other items. Customers can also access daily themed deals, with savings of up to 60 percent on Black Friday and Cyber Monday.
Amazon will introduce twice-daily deal drops on both shopping days at midnight and 8 a.m. Pacific Time, for the first time.
The company also offers live sports coverage through Prime Video, with its "Shop the Game" feature allowing viewers to shop deals during broadcasts.
In addition, Amazon will value add holiday shopping services with AI-powered Alexa for Shopping, which can help customers track prices, set deal alerts, create shopping lists and find gifts.
In overnight activity, Amazon shares were trading 0.63 percent higher at $268.61, after closing Monday's trading 2.94 percent higher on the Nasdaq.
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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