Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’729 -0.9%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’328 -2.7%  Bitcoin 62’763 -1.2%  Dollar 0.8118 0.4%  Öl 95.1 5.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Devisen im Fokus: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro
Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen
NVIDIA-Aktie sinkt: Milliarden-Deal zwischen Anthropic und Lambda im Blick
SpaceX-Aktie im Blick: Bernstein warnt vor Kostenrisiko in dreistelliger Milliardenhöhe
Suche...
Plus500 Depot
Überteuerte Werbung 01.09.2026 21:06:00

Amazon-Aktie tiefer: Milliardenklage wegen mutmasslich künstlich verteuerter Werbung

Amazon-Aktie tiefer: Milliardenklage wegen mutmasslich künstlich verteuerter Werbung

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC und mehrere Bundesstaaten verklagen den Internet-Riesen Amazon wegen des Vorwurfs künstlich verteuerter Werbeplätze.

Über sieben Jahre hinweg habe der Konzern bei Auktionen von Werbeanzeigen heimlich die Preise nach oben getrieben und so wahrscheinlich zweistellige Milliardenbeträge verdient, teilte die Behörde mit. Die Generalstaatsanwälte von 22 Bundesstaaten schlossen sich der Klage an. Amazon wies die Vorwürfe entschieden zurück.

"Diese höheren Kosten wurden grösstenteils an die amerikanischen Verbraucher weitergegeben", erklärte der FTC-Vorsitzende Andrew Ferguson. Wenn einer der weltweit grössten Online-Händler unlautere Praktiken anwende, könnten die Folgen verheerend sein, so Ferguson. Die Aktien des Konzerns notierten am Montag rund 2,5 Prozent im Minus.

Vorwurf: Amazon wollte die Werbeeinnahmen ankurbeln

Unternehmen können Amazon dafür bezahlen, dass ihre Werbung bei bestimmten Suchergebnissen auftaucht. Welches Unternehmen den Werbeplatz bekommt, wird per Auktion entschieden.

Laut Darstellung der FTC muss der Höchstbietende dafür aber nicht den tatsächlichen Preis seines Gebots zahlen, sondern nur einen Cent mehr als der Zweitplatzierte. Das heisst: Wenn eine Firma 200 Dollar bietet und eine andere 190 Dollar, muss die erste Firma nur 190,01 Dollar für den ersteigerten Werbeplatz zahlen. Bei der Produktwerbung habe Amazon aber in nahezu vier von fünf Fällen doch das volle Gebot des Erstplatzierten einkassiert, so der Vorwurf - und damit gegen die eigenen Regeln verstossen.

Laut der FTC gibt es für diese Praxis auch Beweise in firmeninternen Dokumenten, in denen von einem "versteckten Aufschlag" die Rede sei. Zudem habe der Konzern die Preise mit fiktiven Auktionsteilnehmern selbst in die Höhe getrieben. Der Klage zufolge nahm Amazon die heimliche Änderung vor, weil der Tech-Riese unzufrieden mit den Einnahmen aus den Werbeauktionen war.

Amazon: Kläger verstehen den Werbemarkt nicht

Amazon erklärte in einer ausführlichen Stellungnahme, die Klage basiere auf einem grundlegenden Missverständnis des Werbemarktes. Weder Verbrauchern noch Werbetreibenden sei ein Schaden entstanden. Die FTC liefere in ihrer mehr als 150-seitigen Klageschrift keinerlei Belege für gestiegene Endverbraucherpreise. Tatsächlich seien die inflationsbereinigten Klickpreise für Werbetreibende zwischen 2019 und 2024 stabil geblieben, während die durchschnittlichen Zuschlagsgebote im gleichen Zeitraum sogar um 50 Prozent gesunken seien.

Der Konzern erklärte weiter, dass bei der Anzeigenplatzierung nicht allein das höchste Gebot zähle, sondern zunehmend auf KI-gestützte Relevanz für die Kunden gesetzt werde. Deswegen gingen rund 92 Prozent der Werbeplätze nicht an den Meistbietenden, was Werbetreibenden über die Jahre Milliardenbeträge gespart habe. Die Verwendung von Mindestpreisen sei zudem branchenüblicher Standard, und kein Werbekunde zahle jemals mehr als sein vorab festgelegtes Maximalgebot.

Zudem warf Amazon der Wettbewerbsbehörde vor, aus rund 1,5 Millionen geprüften Seiten gezielt wenige, veraltete Schulungsmaterialien und aus dem Kontext gerissene E-Mails herausgegriffen zu haben, um den falschen Eindruck einer bewussten Täuschung zu erwecken. Amazon kündigte an, seine Position vor Gericht zu verteidigen.

Im NASDAQ-Handel zeigte sich die Amazon-Aktie zunächst unbeeindruckt, verliert inzwischen jedoch zeitweise 2,17 Prozent auf 254,14 US-Dollar.

/jcf/chd/DP/stk

WASHINGTON (awp international)

Weitere Links:

UBS-Aktie: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:32 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
14:14 Logo WHS DAX rutscht Richtung 26.000: 120 Punkte Short – dann dreht der Markt!
09:14 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen und Ölpreise belasten
08:48 Pharma weiter schwach
08:45 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips drehen nach unten
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’906.20 19.98 SXBVXU
Short 15’228.72 13.74 SDBWJU
Short 15’795.06 8.87 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’307.93 01.09.2026 17:30:00
Long 13’757.66 19.84 SYB31U
Long 13’448.72 13.94 SHB7NU
Long 12’856.36 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
UBS-Aktie in Rot: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
So schätzen Analysten die UBS-Aktie ein
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2026 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.